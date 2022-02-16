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Україна

Перереєстрація касового апарату: як її здійснити у разі зміни найменування або адреси ФОП

15:02 16 лютого 2022
РРО

У податковій пояснили, коли підприємці, які використовують у своїй діяльності програмні реєстратори розрахункових операцій, можуть подавати заяви про їхню перереєстрацію.

Так, у Державній податковій службі зазначили, що перереєстрація ПРРО здійснюється у разі зміни прізвища, імені, по батькові або податкового номера суб'єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця), а також у разі зміни найменування чи адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО.

«Для перереєстрації подається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1 316 604) (додаток 1 до Порядку № 317) із позначкою „Перереєстрація“. При цьому заява про внесення змін до даних про ПРРО подається у разі змін даних, що вказуються в заяві, що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заява про проведення перереєстрації або внесення змін до даних про ПРРО подається підприємством під час направлення останнього фіскального звітного чеку та закриття останньої зміни на такому ПРРО.

Раніше ФОП, що використовує РРО або ПРРО, пояснили, як чинити зі старими купюрами, якими розплатився за товар чи послугу клієнт.

Фото із сайту ДПС

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