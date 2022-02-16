Останній шанс Путіна: астролог назвав ймовірну дату вторгнення військ РФ, після якої можна буде не побоюватися нападу

Одеський астролог Влад Росс, який раніше назвав можливу дату віроломного вторгнення Росії в Україну, вважає, що небезпечним днем може бути весняне свято 8 березня 2022 року.

«Президент РФ Володимир Путін дуже любить жінок. Тому найнебезпечніша дата для вторгнення — це 8 березня. Але якщо він не сунеться в Україну цього дня, то вже не сунеться ніколи. Знак Зодіаку Путіна — Терези. Це говорить про те, що він нерішучий», — цитує УНІАН слова Росса.



На думку астролога, у разі вторгнення 8 березня, під ударом Кремля опиняться Луганська та Донецька області. Київ, Харків, Одеса, Львів та інші міста України не постраждають.

Рос вважає, що Путін не здатний на рішучі вчинки. Його тактика — це загрози та примус до переговорів.

При цьому астролог зазначив, якщо РФ таки нападе на територію нашої країни 8 березня, то постраждати можуть Луганська та Донецька області. А ось Київ, Харків, Одеса та Львів, за словами Влада Росса, не постраждають.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, який виступив учора щодо ситуації з Україною, заявив, що на російсько-українському кордоні зосереджено близько 150 тисяч військових Путіна. Тому можливість повномасштабного вторгнення все ще дуже висока.

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