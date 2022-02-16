Зеленський з дружиною запустили у соцмережах челендж «UAразом»: як взяти у ньому участь

У День єднання президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською запустив челендж «UAразом».



Президент заявив, що не важливо якою мовою ми говоримо, в якій частині України живемо та яку віру сповідуємо, всі ми українці й День єднання — це свято великої України.

«Цей день — наш. Хто живе на правому та лівому берегах Дніпра. У містах та селах. Біля Карпат та териконів. На узбережжі Чорного та Азовського морів. Хто вболіває за „Динамо“ або „Шахтар“, а разом — за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах чи Курбан-байрам, а разом — вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або мовою жестів, а разом — творять Україну не словами, а справами! Харків та Херсон. Запоріжжя та Закарпаття, Кропивницький, Одеса та Миколаїв, Рівне та Файне. Житомир, Суми, Полтава, Франик та Марік. Волиняни та вінничани. Чернігів, Черкаси та Чернівці. Львів та Луганськ. Дніпро та Донецьк. Київ, Кривий Ріг та Крим, Україна! Назавжди!» — написав президент.

Подружжя Зеленських запустило у соцмережах челендж й закликало це зробити всіх українців. Фото з прапором України та хештегом #UA разом потрібно опублікувати у соцмережах.

Нагадаємо, Зеленський у зверненні до українців закликав усіх до єднання та зазначив, що лише разом українці зможуть захистити свій дім та всю Україну.

Сьогодні всі телеканали України показують телемарафон національної єдності. Представники влади, лідери думок, волонтери обговорюють поточну ситуацію в країні та на кордонах України.

Фото Фото Instagram/zelenskiy_officialіolenazelenska_official

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