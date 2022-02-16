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Жителям Дніпра рекомендували не виходити з дому без паспорта: що сталося

11:37 16 лютого 2022
Снайпер СБУ

Служба безпеки України проводить чергові навчання — контрдиверсійні у Дніпропетровській області.

Як уточнюють у СБУ, багатоетапні контрдиверсійні навчання на Дніпропетровщині триватимуть до початку березня.

«Метою навчань є покращення взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності критичних об'єктів інфраструктури, а також виявлення умовних груп саботажників», — зазначили у спецслужбі та додали, що навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних.

Так що на деяких територіях можливе тимчасове впровадження спеціального режиму, включаючи обмеження чи заборону руху транспортних засобів та пішоходів, перевірку документів, огляд особистих речей та автомобілів.

У зв'язку з цим у СБУ просять громадян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, носити із собою документи, що засвідчують особу.

Місцевих жителів просять повідомляти в обласний главк СБУ про осіб, які виявляють підвищений інтерес до об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, адмінбудівель, та використовують відео- та фотофіксацію, безпілотники… У таких випадках українцям слід зателефонувати (056) 744−85−19 в СБУ чи на спецлінію поліції «102».

Раніше в СБУ повідомляли про затримання на Луганщині місцевої жительки, яка за завданням так званої «МГБ ЛНР» збирала розвідувальні дані для подальшого вчинення терактів проти підрозділів української спецслужби з використанням вибухівки.

Фото зі сторінки ГУ СБУ у Дніпропетровській області у соцмережах

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