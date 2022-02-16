У РФ заявили про відведення частини військ, але волонтери виявили біля України новий військовий табір

Заяви Росії про те, що військова техніка підрозділів Південного військового округу залишила окупований Крим після «навчань» й прямує до місць постійної дислокації, викликають сумніви не лише в української влади, а й у керівників західних держав.

У Міноборони РФ повідомили, що бронетехніку завантажили на спеціальні залізничні платформи. Нібито ешелон з військовою технікою перетнув Кримський міст на шляху до пунктів постійної дислокації, передає «РИА Новости».

Водночас волонтери спільноти Inform Napalm, які спостерігають за ситуацією, виявили в Росії новий військовий табір.

Він знаходиться на околиці села Весела Лопань Білгородської області за 15 км від прикордонного переходу «Гоптівка», координати: 50,50 476 494 615 796; 36,38 252 300 411 975.



Нагадаємо, колишній начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко у коментарі «ФАКТАМ» заявив, що відведення військових частин Західного та Південного округів, що знаходяться не так далеко від кордону з Україною, не говорить про те, що Путін відмовився від своїх планів. Про деескалацію можна буде говорити, коли розпочнеться відведення частин Східного та Центрального округів РФ.

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