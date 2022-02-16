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Гроші водієві не повертатимуть: в Україні мають намір ввести придорожні перевірки автівок

9:31 16 лютого 2022
Водій

В Україні, де з осені поточного року мають намір внести зміни до порядку техогляду, транспортні засоби можуть перевіряти й на дорогах.

Як повідомляє «Телеграф», підготовлений проект закону, який запроваджує придорожні перевірки транспорту. Процедура проводитиметься вибірково — йдеться про 5% транспортних засобів.

Зокрема, у водія можуть перевірити останній протокол про придатність автомобіля до експлуатації, порівняти інформацію зі збереженою у базі даних. Зазначається, що для таких перевірок правоохоронці мають спеціальні пересувні станції, проте оглянути авто можуть і посадові особи центрального органу виконавчої влади, які стежать за безпекою на наземному транспорті.

Якщо у перевіряльників виникнуть підозри щодо технічного стану транспортного засобу, то водій може вимагати поглиблену перевірку — її мають провести на найближчому СТО за рахунок водія чи власника автомобіля.

Якщо несправність підтвердиться, попереднє проходження техогляду анулюють і гроші за поглиблену перевірку водієві не повертатимуть. А якщо з транспортним засобом усе гаразд, то про придорожні перевірки можна забути на три місяці, а витрати на проведення поглибленої перевірки компенсуються з бюджету.

Ексклюзивний матеріал «Фантоми на дорогах: чи законний такий метод патрулювання, які існують обмеження у їхній роботі та приводи для оскарження штрафів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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