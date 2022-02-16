«З Днем єднання, синьо-жовті»: Зеленський звернувся до українців

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до співгромадян.

«Великий народе, великої країни, доброго ранку тобі! Сьогодні важливий день — День єднання нас усіх. Ми різні. Різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але поєднує нас одне бажання — бажання жити у мирі, жити щасливо однією сім'єю з дітьми, з батьками… І на все це ми маємо повне право, тому що ми у себе вдома… Ми в Україні. І ніхто — тільки ми разом зможемо наш будинок захистити. З Днем єднання, синьо-жовті! З Днем єднання, Україно! Схід, захід, південь, північ звучить тільки разом, але звучить дуже сильно», — підкреслив президент.

Президент закликав українців дивитися телемарафон «UA разом».

Нагадаємо, 16 лютого всі телеканали України показують телемарафон національної єдності. Вранці — з 8:00 до 10:00 та ввечері — з 19:00 до 22:00. У телетерах представники влади, лідери думок, волонтери обговорюватимуть поточну ситуацію на кордонах України та всередині держави.

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