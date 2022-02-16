Коронавірусом за добу заразилася ще 31 тисяча людей, вакцинувалися вдвічі більше

В Україні, де у МОЗ заявили про перші ознаки стабілізації ситуації, станом на ранок середи, 16 лютого, підтверджено 31 513 нових випадків захворювання на COVID-19.

За даними МОЗ, серед хворих 2 872 дітей та 992 медпрацівники.

Минулої доби госпіталізовано 3 640 осіб, для 310 українців захворювання стало летальним. Одужали 27 684 хворих.

Протягом 15 лютого 65 805 громадян вакцинувалися проти COVID-19: першою дозою — 18 247 осіб, другою — 29 307 українців, додаткову та бустерну дози отримали 542 та 17 709 осіб відповідно.

Статистика МОЗ

Нагадаємо, що днями Київ, а також Полтавська та Харківська області увійшли до «жовтої» карантинної зони.

Фото Pixabay

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter