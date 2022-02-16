День єднання в Україні: як відзначають свято та де дивитися Марафон Єднання «#UAразом»

В Україні вперше відзначається День єднання. Свято заснував президент Володимир Зеленський у відповідь на інформацію про те, що 16 лютого 2022 року Росія має розпочати повномасштабне вторгнення на територію України.

Цього дня на всіх адмінбудівлях піднімуть національні прапори, а увечері будівлі підсвітять кольорами українського прапора. О 10 годині ранку заплановано виконання гімну.

На всіх телеканалах проходить Марафон Єднання «#UA разом». Під час етерів порушуватимуться важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять й турбують українців. Спікери — президент, представники влади, лідери громадської думки, волонтери.

У навчальних закладах спільно з Інститутом національної пам'яті буде проведено уроки, присвячені єднанню.

У Софії Київській пройде молебень за Україну та єднання.

В Україні буде створено інформаційну платформу «UA разом», через яку інформуватимуть населення про стан ситуації в країні.

Марафон Єднання «#UAразом» транслюватимуть телеканали: 1+1, Уніан ТВ, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, ICTV Ukraine, ОЦЕ, Інтер, Інтер+, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter- фільм, Україна, Україна 24, НЛО, Індіго, Еспресо, Прямий, 5 канал, 4 канал, 24 канал, UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA: КРИМ, Дом, Рада, Перший кримськотатарський телеканал АTR. А ще регіональні мовники: UA: Буковина, UA: Вінниця, UA: Волинь, UA: Дніпро, UA: Донбас, UA: Житомир, UA: Чернігів, UA: Закарпаття, UA: Запоріжжя, UA: Карпати, UA: Кропивницький, UA: Київ, UA: Львів, UA: Миколаїв, UA: Одеса, UA: Полтава, UA: Рівне, UA: Суми, UA: Тернопіль, UA: Харків, UA: Херсон, UA: Поділля, UA: Черкаси, телерадіокомпанія «Аверс» «, телевізійна компанія «Приват ТВ Дніпро», телерадіокомпанія «Рівне 1», Дніпро ТВ, телерадіоорганізація «Ліга», телеканал «АТН», «Реал-Медіа»,

Також марафон підтримають радіогрупи TAVR Media та Український Медіа Холдинг.

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