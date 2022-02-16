Захід та Україна не є загрозою для Росії: Байден виступив зі зверненням напередодні можливого вторгнення військ Путіна

Президент США Джо Байден увечері 15 лютого звернувся щодо загрози нового вторгнення РФ в Україну. Американський президент закликав Росію до дипломатичного врегулювання цієї ситуації. Про це повідомляли «ФАКТИ».

Байден заявив, що США та Україна — не загроза Росії. США не мають планів розміщувати ракетне озброєння на українській території.

Але Штати не готові відмовитися від принципу, що країни самі обирають у якому Альянсі їм бути. Тому двері перед Україною НАТО не закриватиме.

Він також уточнив, що США готові до будь-якого результату подій, але рішуче реагуватимуть на вторгнення Росії в Україну. У разі російської атаки, Америка постачатиме зброю Києву.

Якщо буде напад на одну з країн-членів НАТО, то це означатиме напад на всіх країн-членів Альянсу, й буде негайна реакція.

Крім того, на Росію чекають потужні санкції, зокрема під удар потраплять фінансові установи та «Північний потік-2». Санкції проти РФ вдарять по США, можуть зрости ціни на пальне, але Вашингтон готовий заплатити таку ціну.

Попри заяву російського військового командування про відведення військ від кордонів України, поки що основна маса сил на своїх місцях. Біля українських кордонів перебуває близько 150 тисяч військових. Тому вторгнення все ще ймовірне, вважає Байден.

За словами американського президента, США та Росія готові продовжувати діалог, тому є надія на дипломатичний результат вирішення всіх розбіжностей.

Вашингтон готовий зафіксувати письмові домовленості з Москвою щодо так званих «гарантій безпеки», якщо їх буде досягнуто.

Нагадаємо, колишній начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко у коментарі «ФАКТАМ» заявив, що Росія продовжує тримати Україну та мир у напрузі. За його оцінкою, про деескалацію можна буде говорити, коли почнеться відведення частин Східного та Центрального округів РФ. А відведення військових частин Західного та Південного округів, які перебувають не так далеко від кордону з Україною, не свідчить про те, що Путін відмовився від своїх планів.

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