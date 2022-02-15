Путін продовжує готуватися до вторгнення: ексдепутат Держдуми пояснив небезпеку визнання Росією «народних республік»

Звернення Держдуми РФ до Путіна щодо необхідності визнання «квазіреспублік» «ЛДНР» є вкрай небезпечним прецедентом, адже Дума ніколи не зробила б жодних кроків без санкції Кремля. Про це заявив колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.

На його думку, такий крок свідчить про продовження напруженості, яка відкриває можливість конфронтації та можливого вторгнення в Україну.

Водночас Путін продовжує «тиснути» на західні держави.

«І зверніть увагу, незважаючи на заяви російського командування, за даними ЗМІ, за даними спостерігачів, війська продовжують рухатися до кордону України… це говорить про те, що Путін… намагається продовжувати тиснути на Захід, загрожуючи вторгненням, він продовжує реально до цього готуватися про всяк випадок…», — заявив Гудков, зазначивши, що в планах Путіна «так званим донецькій та луганській „республікам“ відводиться роль плацдарму, з якого можна атакувати…».

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