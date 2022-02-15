Віктор Муженко: «Про деескалацію можна буде вести мову, коли почнеться відведення від кордонів частин Східного і Центрального округів РФ»

Російські ЗМІ з посиланням на заяву офіційного представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова повідомили, що 15 лютого підрозділи Південного і Західного військових округів, які «виконали завдання», розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і вирушають до місць постійної дислокації.

Що сталося? Чому Росія, яка зухвало брязкала зброєю біля наших кордонів і тримала в напрузі весь світ, прийняла таке рішення? Чи є у нас підстави сподіватися, що напруга спала? Ось як прокоментував ці події начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних Сил України (у 2014−2019 роках) генерал Віктор Муженко:

- По-перше, тільки-но Держдума підтримала направлення президенту Путіну звернення про визнання «незалежними державами» так званих «ДНР» і «ЛНР». Такий варіант прогнозувався. Можливо, саме він став однією з причин того, що почався рух російських військ від наших кордонів.

По-друге, це незрозуміла ситуація, яку створив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, який припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, «якщо її до цього змусять обставини».

По-третє, можливо, одне із завдань відводу — дискредитація західної преси, урядовців і даних розвідок. Наступного разу їхня інформація буде сприйматись з великою недовірою.

По-четверте, фактор погоди теж має значення.

Щодо деескалації, про це можна буде вести мову, коли почнеться відведення частин Східного і Центрального округів Російської Федерації. Бо військові частини Західного і Південного округів, які почали відводити, знаходяться не так далеко від кордону з Україною.

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