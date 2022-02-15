Масована DDoS-атака: перестали працювати Приват24, а також сайти Міноборони та Збройних Сил України

Після того, як клієнти державного Ощадбанку почали скаржитися на проблеми з доступом до сервісів фінустанови, почали надходити відомості про інші проблеми — «ліг» онлайн-сервіс ПриватБанку Приват24, а також заблоковані сайти Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

І хоча Міністерство оборони поки що не коментує ситуацію, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатували, що на Приват24 здійснюється масована DDoS-атака.

«Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують» , — йдеться у Facebook Центру.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль констатував, що Росія активно використовує проти України не лише солдатів та зброю, але також газову кризу в Європі, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об'єктів інфраструктури, проплачені мітинги та псевдомітинги.

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