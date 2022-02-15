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Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але висунув дві умови

18:21 15 лютого 2022
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін знову висунув ультиматум Україні, заявивши, що країна-агресор готова продовжити транзит газу через нашу країну після 2024 року, але тільки за виконання двох умов. Їх він озвучив на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зокрема, господар Кремля зажадав підтвердити, що такий транзит буде рентабельним.

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«Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно», — сказав Путін, додавши, що і газотранспортна система Україна має перебувати у «справному» технічному стані".

Раніше він уже заявляв, що українська ГТС не витримає прокачування додаткових обсягів газу, яких потребує Європа.

У свою чергу український експерт Вадим Денисенко озвучив сценарій, за яким РФ може зовсім зупинити прокачування свого газу українською ГТС з метою провокування енергетичного колапсу в Україні та Європі .

Нагадаємо, що на переговорах Шольца у Києві президент Зеленський назвав «Північний потік-2» геополітичною зброєю та закликав Німеччину стати гарантом забезпечення транзиту газу через територію України.

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