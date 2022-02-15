Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але висунув дві умови

Президент Росії Володимир Путін знову висунув ультиматум Україні, заявивши, що країна-агресор готова продовжити транзит газу через нашу країну після 2024 року, але тільки за виконання двох умов. Їх він озвучив на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зокрема, господар Кремля зажадав підтвердити, що такий транзит буде рентабельним.

«Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно», — сказав Путін, додавши, що і газотранспортна система Україна має перебувати у «справному» технічному стані".

Раніше він уже заявляв, що українська ГТС не витримає прокачування додаткових обсягів газу, яких потребує Європа.

У свою чергу український експерт Вадим Денисенко озвучив сценарій, за яким РФ може зовсім зупинити прокачування свого газу українською ГТС з метою провокування енергетичного колапсу в Україні та Європі .

Нагадаємо, що на переговорах Шольца у Києві президент Зеленський назвав «Північний потік-2» геополітичною зброєю та закликав Німеччину стати гарантом забезпечення транзиту газу через територію України.

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