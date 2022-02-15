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Масштабний збій в Ощадбанку: по всій країні не працюють банкомати, термінали та онлайн-сервіси

17:27 15 лютого 2022
Ощад 24/7

У вівторок, 15 лютого, спостерігається масштабний збій у роботі сервісів державного Ощадбанку, оштрафованого за зловживання монопольним становищем за участю у проекті «Муніципальна карта «Картка киянина», — не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також у роботі електронних сервісів. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на повідомлення своїх читачів.

«Не можна зняти готівку! Не сплатити! Не зайти у додаток!», — пишуть вони.

Також почалися проблеми у користувачів програми Ощад24/7 — вона не вантажиться або ж повідомляє про відсутність підключення до мережі.

У банку на запит журналістів відреагували повідомленням про тимчасові технічні проблеми у роботі сервісу та запевнили, що працюють над усуненням несправностей.

«Вибачаємося за незручності. Вже працюємо над відновленням роботи», — написала прес-служба банку.

Також користувачі повідомляють про збої в роботі Приват24: при спробі увійти в мобільний додаток і веб-версію ПриватБанку система видає помилку. Крім того, повідомляється, що «лежить» сайт Міністерства Оборони України.

Нагадаємо, що Ощадбанк до того ж є одним із банків, які виплачують кошти програми «єПідтримка».

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