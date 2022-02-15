28.08 / 28.45 31.83 / 32.37
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жителька Львова «вийшла заміж» за мертвого пенсіонера та переоформила на себе його квартиру

15:26 15 лютого 2022
Жителька Львова «вийшла заміж» за мертвого пенсіонера та переоформила на себе його квартиру

У Львові під суд піде жінка, яку викрили у шахрайстві під час оформлення квартири у престижному районі — біля Стрийського парку. Як повідомили у прокуратурі Львівської області, у 2018 році жінка заради того, щоб отримати квартиру, підробила свідоцтво про шлюб із померлим рік тому 72-річним чоловіком.

Таким чином жінка змогла вступити у права спадщини та отримала квартиру, яка після смерті пенсіонера мала перейти у комунальну власність.

Прокуратура повідомила фігурантку про підозру за статтями про підробку та використання офіційного документа, а також шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Максимальний термін покарання за цими статтями — 12 років позбавлення волі.

На даний момент за рішенням суду аферистка перебуває у СІЗО. А на квартиру буде накладено арешт, як на предмет злочинного посягання.

Читайте також статтю «ФАКТІВ» «Мою квартиру заарештували через лжеборг і виставили на аукціон»: як в Україні шахраї забирають майно без рішення суду".

473

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Ігор Романенко

Вторгнення Росії, можливо, розпочнеться вже завтра, — український генерал

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.