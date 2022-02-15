Жителька Львова «вийшла заміж» за мертвого пенсіонера та переоформила на себе його квартиру

У Львові під суд піде жінка, яку викрили у шахрайстві під час оформлення квартири у престижному районі — біля Стрийського парку. Як повідомили у прокуратурі Львівської області, у 2018 році жінка заради того, щоб отримати квартиру, підробила свідоцтво про шлюб із померлим рік тому 72-річним чоловіком.

Таким чином жінка змогла вступити у права спадщини та отримала квартиру, яка після смерті пенсіонера мала перейти у комунальну власність.

Прокуратура повідомила фігурантку про підозру за статтями про підробку та використання офіційного документа, а також шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Максимальний термін покарання за цими статтями — 12 років позбавлення волі.

На даний момент за рішенням суду аферистка перебуває у СІЗО. А на квартиру буде накладено арешт, як на предмет злочинного посягання.

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