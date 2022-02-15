У МЗС України відреагували на заяву Росії про часткове відведення військ

Заяву Росії про переміщення частини військових підрозділів від кордону України до місць постійної дислокації прокоментував очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр заявив, що Київ тоді повірить у такі заяви, коли побачить реальне відведення військ від українських кордонів.

«З Російської Федерації постійно звучать різні заяви, тому у нас вже є правило, знаєте, — не „чуємо, тоді повіримо“, а „побачимо і тоді повіримо“. Побачимо відвід — повіримо у деескалацію», — заявив Кулеба.

Нагадаємо, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного та Західного військових округів вже розпочали навантаження на транспорт та вирушать у вівторок.

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