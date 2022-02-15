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Україна

Загроза вторгнення Росії та визнання ОРДЛО: Рада звернулась до світової спільноти

11:41 15 лютого 2022
Верховна Рада

У вівторок, 15 лютого, коли в російській Держдумі заплановано розгляд проектів звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР», Верховна Рада України проголосувала за дві ухвали щодо звернення до міжнародної спільноти.

Перше — звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей України.

Друге — у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією ситуації навколо України. «За» проголосували 326 депутатів, «проти» — 2, «утрималися» — 9.

Фото Верховної Ради

Нагадаємо, що в Міноборони Росії заявили, що 15 лютого розпочинають відведення підрозділів Західного та Південного військових округів до місць дислокації після завершення навчань.

Фото Верховної Ради

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