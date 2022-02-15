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Україна

Проблеми у «втікачів», сімейний флешмоб, рента на газ та економічний паспорт: про що говорив Зеленський зі «слугами» на засіданні фракції

9:40 15 лютого 2022
Зеленський, Шмигаль, Стефанчук, Єрмак

У понеділок, 14 лютого, президент Зеленський зустрівся з народними депутатами з фракції «Слуга народу». На засіданні були присутні прем'єр-міністр та спікер Ради. Тривало воно близько 40 хвилин.

Про підсумки зустрічі повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, президент закликав терміново повернутися до України депутатів та чиновників, хто перебуває зараз за кордоном, й пообіцяв їм проблеми у разі несвоєчасного повернення.

Своєю чергою голова фракції Давид Арахамія запропонував флешмоб депутатам — фотографії зі своїми сім'ями вдома. І дехто вже почав постити в мережі свої фото. Зокрема, Зеленський показав знімок і дружиною.

У разі тривожної ситуації та відсутності зв'язку, депутатам слід протягом двох годин прибути на своє робоче місце у профільний комітет та користуватися спеціальним зв'язком.

Президент пообіцяв, що буде запроваджено можливість онлайн-голосування для депутатів Ради.

Зеленський закликав «слуг» проголосувати за законопроєкт про економічний паспорт українця та за пакет «газових законів», що передбачає запровадження диференційованої ставки рентної плати за видобуток газу.

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