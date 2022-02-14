Чому для пенсії важливий страховий стаж: як і хто розраховує і чим відрізняється від трудового

Поняття страхового стажу, який є базовим показником при призначенні пенсії, в Україні було введено після набрання чинності 1 січня 2004 року Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Його відмінність від трудового полягає в тому, що він враховує період, за який було сплачено щомісячні страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску, зазначає НВ Бізнес .

Важливо: трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу на умовах чинного раніше законодавства.

Хто визначає страховий стаж

Страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду за даними системи персоніфікованого обліку (1 липня 2000 року), а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, яке діяло до набрання чинності Законом.

Якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб відсутні необхідні для обчислення страхового стажу дані військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового та начальницького складу відповідно до Закону, страховий стаж про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Обчислення страхового стажу

Страховий стаж обчислюється місяцями. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний, якщо застрахована особа сплачувала відповідні внески у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок (22% мінімальної заробітної плати).

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися у стаж роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом, зараховуються до страхового стажу у порядку та на умовах, передбачених раніше чинним законодавством, крім законодавчо передбачених винятків.

Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений раніше чинним законодавством, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Перевірити свій страховий стаж можна онлайн у власному кабінеті на сайті Пенсійного фонду.

При цьому слід пам'ятати, що вийти на пенсію з 1 січня 2022 можна за наявності:

віку 60 років та страхового стажу від 29 років;

віку 63 роки та страхового стажу від 19 до 29 років;

віку 65 років та страхового стажу від 15 до 19 років.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року на пенсіонерів старше 70 років поширять програму доплат до пенсії. Таким чином, виплату у розмірі 300 гривень отримають близько 4 млн. осіб.

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