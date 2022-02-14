28.27 / 28.87 32.00 / 32.79
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Військовослужбовцям ЗСУ підвищать грошове забезпечення на 30% з 1 березня

20:39 14 лютого 2022
Військовослужбовцям ЗСУ підвищать грошове забезпечення на 30% з 1 березня

Президент України Володимир Зеленський, який заборонив покидати країну «слугам народу», доручив уряду вже з 1 березня 2022 року забезпечити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30% та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України. Це передбачено указом глави держави від 14 лютого.

Цим же документом започатковано створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян.

На ухвалення цих рішень уряду відведено один день.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні, що його називають днем початку військової операції Путіна против України, офіційно оголошено Днем єднання. Державний Прапор буде піднято на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, а о 10:00 прозвучить Державний Гімн України.

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Каміла Валієва

Суд виніс несподіване рішення щодо допінгу російської фігуристки Валієвої

Дан Балан

Dan Balan заспівав на сцені з мамою-красунею і зал разом із Monatik заплакав від захоплення: «Люблю!»

анна трінчер

«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.