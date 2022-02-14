Військовослужбовцям ЗСУ підвищать грошове забезпечення на 30% з 1 березня

Президент України Володимир Зеленський, який заборонив покидати країну «слугам народу», доручив уряду вже з 1 березня 2022 року забезпечити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30% та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України. Це передбачено указом глави держави від 14 лютого.

Цим же документом започатковано створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян.

На ухвалення цих рішень уряду відведено один день.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні, що його називають днем початку військової операції Путіна против України, офіційно оголошено Днем єднання. Державний Прапор буде піднято на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, а о 10:00 прозвучить Державний Гімн України.

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