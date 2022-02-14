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«Зробимо 16 лютого Днем єднання»: термінове звернення Зеленського до українців (відео)

20:01 14 лютого 2022
«Зробимо 16 лютого Днем єднання»: термінове звернення Зеленського до українців (відео)

Президент Володимир Зеленський терміново звернувся до співгромадян через наближення дати військового вторгнення Росії, що її називають експерти.

Він назвав українців «великим народом великої країни» і запевнив, що держава сьогодні сильна, як ніколи.

Глава держави закликав оголосити день 16 лютого Днем єднання, і повідомив, що вже підписав відповідний указ. В цей день на адміністративних будівлях буде вивішено національні прапори, а громадяни надягнуть синьо-жовті стрічки, аби таким чином продемонструвати всьому світу нашу єдність.

«У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися. Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!», — сказав президент.

Він також зобов'язав у 24-годинний термін повернутися до України всіх народних депутатів та чиновників, які залишили державу через побоювання російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно під головуванням Зеленського відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони України. Його підсумки озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

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