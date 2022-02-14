Загроза вторгнення Росії 16−17 лютого: стали відомі підсумки закритого засідання РНБО

Повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде. Таку впевненість на брифінгу за підсумками закритого засідання Ради національної безпеки і оборони 14 лютого висловив секретар Ради Олексій Данілов.

«Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ РФ може відбуватися чи 16-го, чи 17-го числа», — сказав він, коментуючи відповідні заяви західних ЗМІ.

Він також зазначив, що до кроків із дестабілізації і до можливих провокацій Київ готовий.

«Ми до цього готові, але ми не розуміємо, як у 21 столітті інша країна каже, що „ми вас будемо вбивати“. Скажіть будь ласка, що це таке, як це називається? Геноцид? Тероризм?», — задав риторичні питання секретар РНБО.

Окремо секретар РНБО зупинився на проблемах з польотами над Україною, запевнивши, що Київ небо не закриває, і закривати не збирається, а західні авіаперевізники, мовляв, лише перестраховуються.

«Перш за все це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли РФ збила МH-17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються», — пояснив Данілов, нагадавши, що у неділю, 13 лютого, Кабінет Міністрів виділив 16,6 млрд грн для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України.

Зазначимо, дату можливого нападу Росії на Україну в середу, 16 лютого, назвало німецьке видання Spiegel — з посиланням на заяву американських дипломатів.

Нагадаємо, що з понеділка, 14 лютого, особовий склад Національної поліції України перейшов на посилений режим несення служби та працюватиме в такому режимі до 19 лютого включно.

433

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter