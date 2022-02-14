Поліція 14−19 лютого переходить на посилений режим: що зміниться

З понеділка, 14 лютого, особовий склад Національної поліції України перейшов на посилений режим несення служби та працюватиме в такому режимі до 19 лютого включно. Про це йдеться у повідомленні голови Національної поліції Ігоря Клименка у соцмережі.

При цьому наголошується — приводу для паніки немає, а посилений режим необхідний для того, щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

«Посилений режим поліції — це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо», — йдеться у повідомленні голови поліції у Facebook.

За його словами, поліція збільшить кількість патрулів на вулицях міст, розгорне додаткові ситуативні центри, а також візьме під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, напередодні у зв'язку з можливою озброєною агресією РФ до українців звернулися прем'єр та спікер Ради. В т.ч. вони запевнили, що Збройні сили України забезпечені всім необхідним, від палива до озброєнь, і будь-якої миті готові взятися за зброю, якщо в цьому буде потреба.

Фото МВС України

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