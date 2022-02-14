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НАТО, деескалація, ризики «СП-2», кредити, «особливий статус Донбасу»: підсумки зустрічі Шольца та Зеленського

17:43 14 лютого 2022
НАТО, деескалація, ризики «СП-2», кредити, «особливий статус Донбасу»: підсумки зустрічі Шольца та Зеленського

На фоні побоювань можливого вторгнення Росії в Україну 14 лютого до України прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц, який провів двогодинні перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Їх підсумки політики озвучили на спільному брифінгу.

Так, за словами Шольца, Німеччина почала «опрацьовувати» питання щодо поставок зброї в Україну, як це роблять інші країни Заходу.

«Ви знаєте про ставлення Німеччини в питанні поставок зброї. Ви знаєте, що ми і так найбільший фінансовий донор для України. Це питання ми опрацьовуємо знову і знову, якщо щось зміниться — ми вам повідомимо», — заявив Шольц.

Також він оголосив про виділення нових кредитів для України. Один з них — на суму 150 млн євро — є швидкою виплатою, також готується новий «незв'язаний» кредит.

«Я можу оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв'язаного фінансового кредиту. І можу оголосити новий незв'язаний кредит», — заявив Шольц.

Шольц підтвердив, що у разі нападу Російської Федерації на Україну німецький уряд вже розробив схему реагування — воно здійснюватиметься у рамках, визначених на рівні Євросоюзу.

Зайшла мова і про «Північний потік-2», який Зеленський назвав геополітичною зброєю і закликав Німеччину стати гарантом забезпечення транзиту газу через територію України.

Що ж до членства України в НАТО, лідер України запевнив, що від нас немає сигналу, що членство в НАТО для країни — неактуальне.

«Нам багато хто натякає, що треба відмовитись від НАТО, щоб зменшити ескалацію, але це нам вирішувати», — підкреслив президент.

Зайшла на переговорах і про майбутній статус Донбасу. За словами німецького канцлера, Україна пообіцяла надати Німеччині чернетку законопроекту про особливий статус Донбасу. У цьому його запевнив президент Володимир Зеленський.

«Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проект закону щодо особливого статусу (Донбасу — ред.) та місцевих виборів для дискусій», — сказав Шольц.

Нагадаємо, на цьому ж брифінгу Зеленський оцінив поспішний від'їзд з України частини політиків, дипломатів та бізнесменів, які так відреагували на можливе вторгнення російської армії.

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