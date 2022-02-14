«Залишаються ті, хто з нами»: Зеленський відреагував на «чартерні» рейси бізнесменів та політиків

Президент Зеленський відреагував на поспішний від'їзд з України частини політиків, дипломатів та бізнесменів на тлі чуток про можливе вторгнення російської армії.

За словами глави держави, ні він, ні його родина не покидали Україну.

«Моя сім'я завжди зі мною і з Україною. Це принципово для України і суспільства — бути тут», — сказав Зеленський на брифінгу, висловивши переконання в тому, що хоч держава впливати на бізнес не може, «свій вирок собі вони (бізнесмени і політики. — Авт.) винесли».

Крім того, президент вважає дивним рішення щодо переїзду іноземних посольств на Захід України. За його словами, «немає „України західної“, є Україна».

«Це дуже дивно, але це їхній вибір… Я думаю, що залишаються ті, хто з нами», — сказав він.

Нагадаємо, втеча української «еліти» з країни стала приводом для жартів у мережі.

1191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter