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Україна

Загроза вторгнення: SkyUp Airlines відновлює продаж квитків на всі рейси

16:39 14 лютого 2022
Літак Скай ап

Авіакомпанія SkyUp, яка раніше тимчасово припинила продаж квитків з 14 по 16 лютого, заявила, що продовжує працювати в штатному режимі «завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду».

Перевізник відновив продаж квитків на всі рейси та на всі дати. У SkyUp заявили, що переговори зі страховиками були складними, закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики та вести моніторинг ситуації.

Зазначається, що раніше інформація про ескалацію на кордонах України призвела до того, що низка страхових компаній повідомила про припинення страхування літаків для польотів над Україною, що створювало ризики обмеження польотів у повітряному просторі України.

Нагадаємо, що напередодні літак авіакомпанії, який летів в Україну з острова Мадейра, посадили у Кишеневі за розпорядженням керівництва. Пасажирів вивозили з Молдови автобусами.

А в Украерорусі повідомляли, що хоч небо над Україною і залишається відкритим, але попереджали про небезпеку польотів над Чорним морем з 14 лютого до 19 лютого через російські військові навчання.

Фото зі сторінки авіакомпанії в соціальних мережах

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