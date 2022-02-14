Відкрита війна Росії проти України як ніколи близька. Низка іноземних дипломатів уже покинула нашу країну. А президент США Байден закликає американських громадян терміново виїхати з України. У пресі навіть називають чи не остаточну дату російського вторгнення: 16 лютого. За інформацією екснардепа Ігоря Мосійчука, на найближчому засіданні РНБО порушуватиметься питання про запровадження в Україні воєнного стану. Чи справді Росія найближчими днями нападе на Україну? Чи допоможуть нам у цьому випадку наші західні партнери? Про це «ФАКТИ» говорили з колишнім заступником начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Ігорем Романенком.

«Представники іноземних посольств зобов'язані подумати про свою безпеку, особливо якщо йдеться про можливе вторгнення Росії»

— Відкрите вторгнення Росії до України, можливо, розпочнеться вже завтра. Але може бути і післязавтра, і за тиждень, і за місяць, — сказав генерал Романенко в ексклюзивному інтерв'ю нашому виданню. — Загроза повномасштабного вторгнення не зникне, навіть якщо дату початку війни у Кремлі перенесуть на пізніший термін. І так продовжуватиметься, поки є Путін.

— Проте, як я бачу по багатьох опитуваннях в соцмережах, хоча частина населення все-таки має панічні настрої, більшість людей не вірять у те, що найближчим часом може початися повномасштабне вторгнення в Україну, і продовжують жити своїм життям…

— А панікувати й не варто. Потрібно чітко розуміти, що паніка ні до чого доброго не приведе. Тим більше якщо ми говоримо про панічні настрої серед цивільного населення. Треба все добре продумати: чи потрібно евакуювати своїх дітей, дружин, батьків похилого віку. Потрібно вирішити, хто з членів сім'ї залишиться на місці. Адже комусь треба працювати, охороняти своє майно, боронити свою землю. Крім того, необхідно зробити необхідні запаси продуктів, медикаментів, бензину для автомобіля на випадок екстреної евакуації. Повинні бути приготовлені гроші та документи. Не можна ж бігти в паніці без грошей чи паспорта. Панікувати не варто, але треба бути готовим і захистити свою країну, і встигнути евакуювати своїх близьких.

— На відміну від цивільного населення, в іноземному дипкорпусі останніми днями неспокійно. Наразі відбувається масова евакуація іноземних посольств. Майже безпрецедентна подія, яка ще більше говорить на користь того, що загроза військового вторгнення Росії в нашу країну як ніколи близька… Чому дипломати їдуть? Вони ж мають право недоторканності. Що може їм загрожувати у разі російського вторгнення?

— У 2014 році, коли почалася війна, низка працівників посольств також залишила Україну. У світі, до речі, теж були подібні прецеденти. Багато країн, особливо англо-саксонські, пережили в історії своїх дипломатичних установ непрості події. Наприклад, можна згадати, як було знищено американське посольство в Лівії та було застрелено посла. Тож і тут все може статися. Представники іноземних посольств зобов'язані подумати про свою безпеку, якщо йдеться про можливе вторгнення Росії.

«Наші західні партнери поки що не готові воювати з Росією за Україну»

- Який найімовірніший сценарій вторгнення в Україну? Я читав у західних ЗМІ, що Росія, швидше за все, почне повномасштабний наступ на нашу країну з бомбардування складів із боєприпасами, важливих військових об'єктів, і вже в першу годину такого обстрілу можуть загинути до 50 тисяч цивільного населення. А як ви вважаєте?

— Ракетні обстріли, швидше за все, будуть. Росія має на своєму озброєнні комплекси «Іскандер», «Калібр». Цілями ракетного обстрілу будуть не так склади, як пункти управління та наші ППО. Після ракетного обстрілу Росія може підняти в небо ударну авіацію: гелікоптери, літаки. Вже після цього підуть наземні війська.

— Я спілкуюся з людьми у Києві, і багато хто впевнений, що Путіна цікавить Україна тільки по Дніпру. Мовляв, Західна Україна його не цікавить, бо там ніколи Росія не матиме підтримки…

— Ну, апетит приходить під час їжі. Якщо виходитиме захопити Україну в найкоротший час по Дніпру, то чому б і не спробувати пройти далі? Для Путіна дуже важливо, щоб це був бліцкриг. Тож Україні головне вистояти перший тиждень. Росії треба закінчити війну з нами протягом тижня. Інакше для них це буде програшна ситуація щодо багатьох позицій: з військового аспекту, військово-політичного, соціального.

— Чи варто все-таки у разі вторгнення чекати на військову підтримку Заходу?

— Захід нам постачає озброєння. Свої війська в Україну він не посилатиме. Є слабка надія, що нам можуть допомогти захистити повітряний простір, але це навряд чи станеться. Наші західні партнери поки що не готові воювати з Росією за Україну ані на землі, ані в небі. Якщо ж Путін, захопивши Україну, піде далі на країни, які є членами НАТО, то в такому разі вони будуть готові вступити у військове протистояння. Але за Україну Захід воювати не буде.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, де в Києві можна буде сховатися під час повітряної тривоги та в якому стані зараз перебувають бомбосховища.

Фото зі сторінки Ігоря Романенка у Facebook

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