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Україна

Вимога лізингодавців: МАУ відправляє п'ять літаків до Іспанії

16:10 14 лютого 2022
Вимога лізингодавців: МАУ відправляє п&#39;ять літаків до Іспанії

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» слідом за своїми колегами отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Відповідно до заяви перевізника, МАУ за вимогою лізінгодавців була змушена відправити 5 літаків Boeing 737−800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда.

«МАУ докладає зусиль і постійно веде перемовини з страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України, Державною авіаційною службою і сподівається на взаєморозуміння», — заявили в компанії, нагадавши, що пасажири мають змогу безкоштовно змінити дату вильоту у разі наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн сервісом «Керування бронюванням».

Нагадаємо, у неділю на позачерговому засіданні уряд терміново знайшов 16,6 млрд гривень на безпеку польотів над Україною. Потрібну суму виділили із резервного фонду держбюджету, а також із тих коштів, що призначалися для обслуговування держборгу України. Виділені кошти призначаються саме для страхових та лізингових компаній.

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