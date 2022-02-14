Які штрафи можуть виписати автомобілі-фантоми та як їх оскаржити

З 25 січня на дорогах столиці з'явилися поліцейські автомобілі-«фантоми» для прихованого патрулювання. Встановлене на цих машинах обладнання дозволяє фіксувати одночасно до 50 цілей, що рухаються як у попутному, так і у зустрічному напрямку. При цьому «фантом» необов'язково має їхати, він також може фіксувати порушення, стоячи на місці, зазначає РБК-Україна.

І хоча в Патрульній поліції запевняють, що всі спецавтомобілі для прихованого патрулювання сертифіковані і можуть законно фіксувати порушення правил дорожнього руху, вже після винесення перших адміністративних ухвал на підставі відео з фантомів деякі автомобілісти почали сумніватися в законності їхньої роботи.

«У законодавстві України існує правова колізія. Відповідно до статті 40 Закону України „Про Національну поліцію“, інформація про автоматичну фото- та відеотехніку має розташовуватися на видному місці, чого у фантомах забезпечити неможливо», — пояснив журналістам адвокат та співзасновник проекту «Київ автомобільний» Юрій Прохода.

Наразі в автоматичному режимі «фантоми» можуть фіксувати лише перевищення швидкості. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, при перевищенні максимально дозволеної швидкості на 20−50 км/год штраф становить 340 грн, а якщо дозволений ліміт перевищено на 50 км/год та більше, штраф складе 1700 грн. Сплативши штраф у перші 10 днів після винесення адміністративної ухвали можна з 50-відсотковою «знижкою» (170 та 850 грн відповідно). При цьому слід пам'ятати, що патрулювання «фантомами» має здійснюватися лише на ділянках доріг, позначених дорожніми знаками 5.76, що сигналізують про фіксацію порушень в автоматичному режимі.

Також екіпажі «фантомів» можуть зупиняти автомобілі, фіксуючи більш серйозні правопорушення з двох камер, тому суми штрафів можуть бути значнішими. Серед таких порушень — проїзд на червоний сигнал світлофора чи розворот через «суцільну».

При цьому юристи зазначають — процедура оскарження штрафу від «фантомів» нічим не відрізняється від будь-якої іншої адміністративної ухвали. Зробити це можна протягом десяти днів із набрання чинності, тобто. з дня повідомлення порушника поштою, або за телефоном, месенджером та ін.

Тим часом у Патрульній поліції вже готові відправляти свої «фантоми» і в інші міста — у 2022 році їхню загальну кількість в Україні планують збільшити до 30 одиниць. При цьому перед відправкою машин із Києва до конкретного міста громадськість обіцяють додатково.

Нагадаємо, на додачу до стаціонарних камер автофіксації та фантомів зараз готується законопроект, який дозволить вимірювати середню швидкість руху автотранспорту на певній ділянці дороги. Замість того, щоб ставити кілька камер на аварійно небезпечній ділянці, достатньо встановити лише дві — на початку та наприкінці відрізка. Знаючи, за який час водій подолав цю ділянку, можна легко вирахувати середню швидкість машини.

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