«Якщо якийсь „гіркін“ спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом»: Монастирський звернувся до українців

Слідом за СБУ до українців звернувся голова МВС Денис Монастирський, закликавши співвітчизників не панікувати та зберігати спокій.

На своїй сторінці у соціальних мережах він розмістив відеозвернення, зазначивши, що службу із захисту внутрішньої безпеки щодня несуть 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників.

За його словами, сепаратистських проявів, як це було навесні 2014 року у Харкові, Луганську, Донецьку, ніхто не допустить.

«Повторення Слов'янська ми теж не допустимо! Якщо якийсь „гіркін“ спробує захопити адмінбудівлі, його буде розстріляно нашим спецназом без повідомлення та жодних вагань», — стверджує Монастирський і додає: «Зберігайте спокій. Не панікуйте. Нині не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою».

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Фото Дениса Монастирського із соціальних мереж

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