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«Якщо якийсь „гіркін“ спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом»: Монастирський звернувся до українців

15:36 14 лютого 2022
Денис Монастирський

Слідом за СБУ до українців звернувся голова МВС Денис Монастирський, закликавши співвітчизників не панікувати та зберігати спокій.

На своїй сторінці у соціальних мережах він розмістив відеозвернення, зазначивши, що службу із захисту внутрішньої безпеки щодня несуть 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників.

За його словами, сепаратистських проявів, як це було навесні 2014 року у Харкові, Луганську, Донецьку, ніхто не допустить.

«Повторення Слов'янська ми теж не допустимо! Якщо якийсь „гіркін“ спробує захопити адмінбудівлі, його буде розстріляно нашим спецназом без повідомлення та жодних вагань», — стверджує Монастирський і додає: «Зберігайте спокій. Не панікуйте. Нині не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою».

Ексклюзивне інтерв'ю з авторитетним експертом з питань оборони, військової стратегії, ядерного озброєння та національної безпеки професором Філіпом Карбером «Російські ракетні установки, націлені на Україну, за годину можуть випустити до чотирьохсот ракет» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Дениса Монастирського із соціальних мереж

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