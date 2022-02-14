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Витратити «ковідну тисячу» на комуналку можна з сьогодні: хто це може зробити

15:15 14 лютого 2022
Витратити «ковідну тисячу» на комуналку можна з сьогодні: хто це може зробити

З 14 лютого вакциновані громадяни України отримали можливість платити за комунальні послуги тисячею «підтримки». Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації, нагадуючи, що подібна можливість передбачена лише для осіб, старших за 60 років.

А передплатити друковані видання в рамках програми на «Укрпошті» можна і з 14 років.

Крім того, термін використання коштів також збільшився — їх можна буде витратити протягом 9 місяців від дня зарахування (раніше встановлений термін становив 4 місяці).

За даними уряду, на сьогодні в рамках «єПідтримки» було подано понад 8,6 млн. заявок та оформлено 9,7 млн віртуальних карток.

У той же час незабаром отримати свою виплату можна буде і готівкою, адже на другому етапі програми (II-III квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм для громадян, які не мають смартфонів і не користуються «Дією». Коли механізм розроблять, українці зможуть звернутися по готівку.

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