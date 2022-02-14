Відповідно до норм законодавства: у Держприкордонслужбі прокоментували «заборону» громадянам РФ та Білорусі в'їжджати в Україну

В Україні знову повідомили про тимчасове обмеження в’їзду на територію нашої країни громадян Росії призовного віку.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, обмеження введено неофіційно, як мінімум, до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокацій.

«Рішення обгрунтоване, режим в'їзду росіян необхідно максимально обмежувати, перевірка має бути ретельною та детальною», — написав він на своїй сторінці у соціальних мережах.

Втім, у прикордонній службі спростовують запровадження такої заборони. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на спікера ДПСУ Андрія Демченка, який зазначив, що така інформація кілька днів поширюється у мережі — не лише про росіян, а й про білорусів призовного віку.

За його словами, жодних гласних чи негласних інструкцій ДПСУ не отримувала. «Щодня десятки іноземців з різних причин отримують відмову у в'їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в'їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через ковідні обмеження. Звичайно, серед іноземців є й громадяни РФ, які, слідуючи в нашу країну, повинні дотримуватися умов в'їзду», — сказав Андрій Демченко.

Раніше повідомлялося, що напередодні Україну покинули близько десятка представників великого бізнесу, і що з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Фото зі сторінки ДПСУ у соціальних мережах

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