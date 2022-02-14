Київ повернувся до «жовтої» зони карантину: яка ситуація в інших регіонах

В Україні, де у Кабміні заявили про перші ознаки стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу, Київ, а також Полтавська та Харківська області увійшли до «жовтої» карантинної зони.

За даними МОЗ, у «червоній» зоні залишаються п'ять областей — Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька.

Статистика МОЗ

Статистика МОЗ

Раніше МОЗ спростило процедуру отримання е-лікарняного для осіб із симптомами COVID-19, ГРВІ та грипу. Так, пацієнт може зателефонувати сімейному лікарю та отримати рекомендації щодо лікування. За п'ять днів, якщо самопочуття покращилося, то можна нічого не робити — е-лікарняний у електронному реєстрі буде закритий. Звернутися до лікаря доведеться тільки якщо хвороба прогресує і самопочуття не покращується.

Фото Pixabay

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