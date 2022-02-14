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Україна

«Перші ознаки стабілізації»: у МОЗ заявили, що COVID йде на спад

11:48 14 лютого 2022
Віктор Ляшко

В Україні, де після вихідних було зафіксовано різке зниження щоденних випадків захворювання на ковід — до 16 993 інфікованих, заговорили про «перші ознаки стабілізації».

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, значне зростання в країні спостерігалося протягом місяця. Так, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше порівняно з попереднім тижнем. Також зменшилась кількість госпіталізацій.

Міністр наголосив, що деякі ознаки стабілізації фіксуються на тиждень раніше, ніж прогнозували у МОЗ.

Водночас, за словами Віктора Ляшка, за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків ковіду на території Києва.

Щодо вакцинації, то у 24 з 25 регіонів України щеплення як мінімум однією дозою зробили понад 40% дорослого населення, у 10 регіонах України — понад 50%.

Нагадаємо, що раніше в країні змінили тривалість лікування та самоізоляції хворих на COVID-19. Раніше пацієнтові робили ПЛР-тест, щоб підтвердити діагноз, а на повторне тестування направляли не раніше, ніж за 10 днів. Наразі вирішено, що другий ПЛР-тест слід робити через п'ять днів. Якщо з моменту появи симптомів або з дати отримання позитивного тесту минуло п'ять днів, то самоізоляцію можна завершувати. Звичайно, якщо симптомів більше немає.

Фото Віктора Ляшка із соціальних мереж

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