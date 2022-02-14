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Україна

Існує чіткий план протидії: СБУ закликала українців зберігати спокій та не піддаватися на спроби ворога сіяти паніку

11:23 14 лютого 2022
СБУ

На тлі інформації про можливий напад Росії на Україну в СБУ закликали українців «зберігати спокій та не піддаватися на провокації».

У Службі безпеки заявляють, що країна «зіштовхнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та спотворенням реального стану речей», назвавши це «черговою потужною хвилею гібридної війни».

«Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій — є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та органами влади безпеки ми готові реагувати на ситуацію не лише тоді, коли виникне така потреба, а заздалегідь. І робимо це вже», — йдеться у повідомленні та додається, що мотивами «інформаційного нагнітання» є прагнення «посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність».

У СБУ додають, що фіксують такі прояви гібридної війни у «соціальних мережах, окремих ЗМІ, у поширенні деякими політиками наративів країни-агресора», а також протидіють цьому.

Українців закликали «мислити критично та перевіряти будь-яку інформацію, керуватися даними офіційних джерел, а не анонімних, навчитися відрізняти правду від фейків».

Ексклюзивний матеріал «Загострення ситуації до межі війни виглядає плановим, — Лев Шлосберг» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки СБУ у соціальних мережах

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