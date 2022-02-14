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Україна не відмовиться від вступу до НАТО: у Кабміні пояснили слова посла у Британії Прістайко

11:04 14 лютого 2022
Вадим Пристайко

У МЗС України відреагували на публікацію BBC Radio 5 Live, де наводилися слова українського Надзвичайного та Повноважного посла у Великій Британії Вадима Пристайка, який допустив відмову нашої країни від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що слова голови дипмісії були «вирвані із контексту». «Жодних рішень у зовнішній політиці нашої держави не може бути ухвалено всупереч Конституції України. Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства у НАТО, щоб уникнути війни з Росією, вирвані з контексту», — пише дипломат на своїй сторінці у соціальних мережах.

«Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Це означало б, що країна відмовляється від мети, прописаної в її Конституції», — пише Radio 5 Live .

За словами Ніколенка, заради миру та збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. «Водночас, посол Пристайко справедливо зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства у НАТО закріплена у Конституції України, але Україна поки що не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу», — пише дипломат.

Речник українського зовнішньополітичного відомства додав, що загрози Україні існують тут і зараз, тому пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним завданням. «При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», — додав він.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Москва може розпочати велику військову операцію проти Києва будь-якого дня і вона «ймовірно почнеться з повітряного бомбардування та ракетних атак».

Фото з Вікіпедії

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