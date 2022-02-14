Стане початком кінця ери Путіна: у Швеції прокоментували можливе вторгнення РФ в Україну

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, коментуючи відмову низки компаній страхувати авіарейси з України та в Україну, вважає, що Євросоюз має втрутитися, щоб «забезпечити нормальне авіасполучення».

Про це політики написав у Twitter і висловив свою точку зору щодо можливого початку агресії Росії проти України.

«Якщо президент Путін вирішить розпочати війну з Україною, це буде рішення, яке визначить його президентство. Гіркота, яку він викличе, сформує покоління. Так чи інакше це, ймовірно, стане початком кінця епохи Путіна в Росії» , — вважає Карл Більдт.

Це President Putin вирішить пройти боротьбу з ним, щоб вирішити, що буде визначено його presidency. The bitterness it will generate will shape generations. У одному способі або іншому, це буде спроба почати кінець Putin era in. — Carl Bildt (@carlbildt) February 12, 2022

Раніше ЗМІ повідомили, що з України напередодні вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, на яких за кордон відлетіло близько десятка представників великого бізнесу.

Тим часом, низка західних країн, у тому числі й США, рекомендують своїм громадянам покинути Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Москва може розпочати велику військову операцію проти Києва будь-якого дня і вона «ймовірно почнеться з повітряного бомбардування та ракетних атак».

Ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом, Надзвичайним та Повноважним Послом України в США (у 2015—2019 роках) Валерієм Чалим «Західні країни зрозуміли: гра у так званий компроміс призводить до зростання апетитів у Кремлі, а не навпаки» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту Кремля

1211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter