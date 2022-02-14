Дивне «зниження»: в Україні зменшилася кількість COVID-випадків, але смертей від коронавірусу побільшало

В Україні після вихідних захворюваність на коронавірусну інфекцію різко знизилася — з 24518 до 16 993 нових випадків. Смертність при цьому постійно зростає і за добу 13 лютого зафіксовано 142 летальних випадки (днем раніше — 140). Про це повідомляє МОЗ.

За показником захворюваності пішов у відрив Київ (2293 хворих на добу). На високому рівні поширеність інфекції залишається на Одещині (1519 нових хворих), у Дніпропетровському регіоні (1171) та на Харківщині (1107).

На ранок 14 лютого в Україні п'ять областей входять до «червоної» зони. Харківська, Полтавська область та Київ — як і раніше, «жовті», решта — в «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

Фото pixabay.com

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