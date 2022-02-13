Чартери з олігархами кинулися з України: названі імена бізнесменів, що залишили країну

Поки у світі побоюються, що Росія розпочне масштабну військову операцію проти України, країну залишають олігархи, великі бізнесмени. З Києва 13 лютого вилетіли близько 20 чартерів та приватних літаків. За інформацією «Української правди», країну залишили близько десятка представників великого бізнесу.

Рінат Ахметов ще 30 січня відлетів до швейцарського Цюріха. Ще один борт вилетів із України 13 лютого.

Віктор Пінчук вилетів із України 30 січня;

Вадим Новинський відлетів 10 лютого до Мюнхена;

Олександр Ярославський відлетів у Лондон 11 лютого — після нічної ДТП з його кортежем;

Бориса Колесникова агентство спочатку внесло до списку, але потім бізнесмен уточнив, що він залишається в Києві.

Також на даний момент не в Україні знаходяться:

Андрій Ставніцер;

Вадим Нестеренко;

Вадим Столар;

Василь Хмельницкий.

Готується відлетіти до Відня депутат ОПЗЖ Ігор Абрамович.

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії відмовилися страхувати рейси в українському авіапросторі, перевізник SkyUp припинив продаж авіаквитків на 14−16 лютого.

Фото pixabay.com

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