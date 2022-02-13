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Чартери з олігархами кинулися з України: названі імена бізнесменів, що залишили країну

22:44 13 лютого 2022
літаки

Поки у світі побоюються, що Росія розпочне масштабну військову операцію проти України, країну залишають олігархи, великі бізнесмени. З Києва 13 лютого вилетіли близько 20 чартерів та приватних літаків. За інформацією «Української правди», країну залишили близько десятка представників великого бізнесу.

  • Рінат Ахметов ще 30 січня відлетів до швейцарського Цюріха. Ще один борт вилетів із України 13 лютого.
  • Віктор Пінчук вилетів із України 30 січня;
  • Вадим Новинський відлетів 10 лютого до Мюнхена;
  • Олександр Ярославський відлетів у Лондон 11 лютого — після нічної ДТП з його кортежем;
  • Бориса Колесникова агентство спочатку внесло до списку, але потім бізнесмен уточнив, що він залишається в Києві.

Також на даний момент не в Україні знаходяться:

  • Андрій Ставніцер;
  • Вадим Нестеренко;
  • Вадим Столар;
  • Василь Хмельницкий.

Готується відлетіти до Відня депутат ОПЗЖ Ігор Абрамович.

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії відмовилися страхувати рейси в українському авіапросторі, перевізник SkyUp припинив продаж авіаквитків на 14−16 лютого.

Фото pixabay.com

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