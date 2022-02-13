Чартери з олігархами кинулися з України: названі імена бізнесменів, що залишили країну
Поки у світі побоюються, що Росія розпочне масштабну військову операцію проти України, країну залишають олігархи, великі бізнесмени. З Києва 13 лютого вилетіли близько 20 чартерів та приватних літаків. За інформацією «Української правди», країну залишили близько десятка представників великого бізнесу.
- Рінат Ахметов ще 30 січня відлетів до швейцарського Цюріха. Ще один борт вилетів із України 13 лютого.
- Віктор Пінчук вилетів із України 30 січня;
- Вадим Новинський відлетів 10 лютого до Мюнхена;
- Олександр Ярославський відлетів у Лондон 11 лютого — після нічної ДТП з його кортежем;
- Бориса Колесникова агентство спочатку внесло до списку, але потім бізнесмен уточнив, що він залишається в Києві.
Також на даний момент не в Україні знаходяться:
- Андрій Ставніцер;
- Вадим Нестеренко;
- Вадим Столар;
- Василь Хмельницкий.
Готується відлетіти до Відня депутат ОПЗЖ Ігор Абрамович.
Нагадаємо, міжнародні страхові компанії відмовилися страхувати рейси в українському авіапросторі, перевізник SkyUp припинив продаж авіаквитків на 14−16 лютого.
Фото pixabay.com1310
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