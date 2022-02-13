У Шмигаля терміново знайшли 16,6 мільярда на безпеку польотів над Україною

Кабмін, зібравшись на позачергове засідання, терміново знайшов 16,6 млрд гривень на безпеку польотів над Україною. Гроші екстрено знадобилися, оскільки міжнародні страхові компанії через ризик бойових дій в Україні відмовилися страхувати рейси над українською територією. Про ухвалене рішення повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Потрібну суму виділили із резервного фонду держбюджету, а також із тих коштів, що призначалися для обслуговування держборгу України.

Виділені кошти призначаються для страхових та лізингових компаній. Глава уряду вважає, що наразі міжнародні перевізники не скасовуватимуть вильоти в Україну.

«Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантувати повернення в Україну наших громадян, які зараз перебувають за кордоном , — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 13 лютого літак, який летів із Португалії до Києва, довелося садити в Кишиневі, оскільки власник літака заборонив входити в авіапростір України.

Фото pixabay.com

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