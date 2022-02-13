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Україна

У Шмигаля терміново знайшли 16,6 мільярда на безпеку польотів над Україною

22:05 13 лютого 2022
літаки

Кабмін, зібравшись на позачергове засідання, терміново знайшов 16,6 млрд гривень на безпеку польотів над Україною. Гроші екстрено знадобилися, оскільки міжнародні страхові компанії через ризик бойових дій в Україні відмовилися страхувати рейси над українською територією. Про ухвалене рішення повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Потрібну суму виділили із резервного фонду держбюджету, а також із тих коштів, що призначалися для обслуговування держборгу України.

Виділені кошти призначаються для страхових та лізингових компаній. Глава уряду вважає, що наразі міжнародні перевізники не скасовуватимуть вильоти в Україну.

«Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантувати повернення в Україну наших громадян, які зараз перебувають за кордоном , — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 13 лютого літак, який летів із Португалії до Києва, довелося садити в Кишиневі, оскільки власник літака заборонив входити в авіапростір України.

Фото pixabay.com

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