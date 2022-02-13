Після розмови Зеленського з Байденом Україна вимагає зустрічі держав-учасниць Віденського документу

Після розмови президента Володимира Зеленського із лідером США Джо Байденом Україна скликає зустріч представників держав-учасниць Віденського документу. Обговорюватимуть останні дії РФ біля кордонів з Україною, у тому числі нарощування Росією військових сил.

Розмова двох президентів тривала 50 хвилин. За інформацією Білого дому, Байден підтвердив, що США та союзники готові на рішучі дії у відповідь на подальшу російську агресію проти України.

Одразу після розмови Байдена та Зеленського українське МЗС заявило, що вже закінчилися відведені Кремлю 48 годин, щоб надати роз'яснення з приводу російських навчань у Білорусі, в окупованому Криму та в акваторії Чорного моря. Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, запит було надіслано 11 лютого. Надвечір 13 лютого відповіді Україна так і не отримала. Тепер у найближчі дві доби Київ скликає зустріч усіх держав-учасниць Віденського документу.

Вимоги Віденського документу, про який згадує міністр, поширюється на всіх держав-учасниць ОБСЄ. У відповідь на запит країна (в даному випадку Росія) повинна повідомити точні райони накопичення військових формувань, їх кількість та найменування, а також типи та кількість передислокованої військової техніки. «Росія повинна виконати свої зобов'язання для зниження напруги», — вважає міністр.

Нагадаємо, Росія оголосила, що 13−19 лютого має намір проводити військові навчання у Чорному морі. В Україні застерігають, що повітряний простір над акваторією буде потенційно небезпечною зоною.

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