«Украерорух» попередив про небезпеку польотів над Чорним морем з 14 до 19 лютого

Повітряний простір над територією України залишається відкритим, але з 14 лютого до 19 лютого українська сторона рекомендує авіакомпаніям не виконувати польоти над Чорним морем. Це з тим, що Росія збирається проводити у районі військові навчання. Про це повідомив голова «Украероруху» Андрій Ярмак.

В опублікованій Україною аеронавігаційній інформації повітряний простір над акваторією Чорного моря визнаний потенційно небезпечною зоною. Авіаперевізникам рекомендується заздалегідь планувати оптимальні маршрути.

«Рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем», — йдеться у заяві «Украероруху». Проте, Україна не може не враховувати той факт, що з 14.02 до 19.02.2022 Росія збирається проводити військові навчання в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, найбільші світові страхові компанії побоюються початку бойових дій в Україні, тому відмовляються страхувати літаки, що знаходяться в українському повітряному просторі. У зв'язку із цим авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого, а літак, що летів із Португалії до «Борисполю», довелося посадити в Кишиневі.

Фото pixabay.com

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