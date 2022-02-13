Європа вимагає повернути літаки: SkyUp припинила продаж авіаквитків на 14−16 лютого

Після нічного інциденту з літаком із Португалії до Києва, який довелося садити не в «Борисполі», а в Молдові, авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків. Пауза триватиме три дні — з 14 до 16 лютого. Як пояснюють у SkyUp, призупинити продаж квитків довелося, оскільки найбільші світові страхові компанії побоюються початку бойових дій в Україні, а тому відмовляються страхувати літаки, що знаходяться в українському повітряному просторі.

Паралельно європейські лізингодавці — власники літаків вимагають якнайшвидше повернути повітряні судна на територію ЄС. «Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси в штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців», — заявив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp.

Тим часом у Мінінфраструктурі заявляють, що говорити про закрите небо над Україною — передчасно. На цьому ж наполягає заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко: «Небо над Україною відкрите, влада не ухвалювала жодних рішень щодо закриття повітряного простору. Європейське агентство авіаційної безпеки також не давало рекомендацій обмежити польоти у повітряному просторі України. Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без обмежень».

За словами Тимошенка, проблема зводиться до того, що «деякі авіакомпанії зазнають складнощів через ринки страхування», а тому «найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення».

Глава «Украероруху» Андрій Ярмак аналогічно підтверджує, що рішення про «закриття неба» над Україною не було. «На сьогодні немає жодних підстав, у тому числі щодо безпеки, для обмежень використання повітряного простору», — каже він. Усі 29 авіакомпаній здійснюють авіаперевезення пасажирів за розкладом.

Нагадаємо, рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ 13 лютого через вимоги лізингодавця був змушений здійснити посадку не в Україні. З Кишинева до Києва 175 пасажирів добиралися автобусами.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter