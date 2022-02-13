Обіцяного три роки чекають? Зі «смартфонами Зеленського» для пенсіонерів — повна невизначеність

Після анонсу президентом України Володимиром Зеленським програми єСмартфон — можливості отримання безкоштовного смартфона вакцинованими українцями віком від 60 років — у багатьох людей залишилися питання. У Мінцифри відповіли на деякі з них, але поки що у цих відповідях лише констатація невизначеності, пише Liga.Tech.

Так, варіанти моделі, виробника та постачальника смартфонів зараз опрацьовуються. Головний критерій — це сучасність та достатня технічна функціональність для користування цифровими сервісами: «Дія», банківські послуги (у тому числі безконтактна оплата) тощо.

У міністерстві проводять консультації та переговори з усіма мобільними операторами для вибору оптимального тарифного плану для потреб цієї аудиторії користувачів.

«Цільова аудиторія проекту — вакциновані люди похилого віку, яким виповнилося 60 років. Їхня кількість динамічно і постійно змінюється. Наприклад, для тих, хто на момент старту проекту не потрапляє за критеріями віку (59 років, але в процесі оформлення пенсії, або поки що не вакцинований), ми враховуємо можливість взяти участь та отримати смартфон у період потрапляння до цієї категорії протягом дії проекту», — повідомили у Мінцифри.

За даними відомства, зараз в Україні приблизно 8,5 млн людей віком 60+. 42% з них (приблизно 3,5 млн) вакциновано, проте ця цифра постійно зростає.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний депутат України Ярослав Железняк підрахував, скільки може коштувати бюджету ідея про безкоштовні смартфони пенсіонерам.

«Навіть якщо такий телефон коштуватиме 100 доларів (про якість не говорю), то це додаткові 28 млрд грн із бюджету. Плюс, ймовірно, якийсь безкоштовний Інтернет із СІМ-картою повинні йти. Виходить велика сума», — додав нардеп.

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