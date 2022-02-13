Пасажирів рейсу авіакомпанії SkyUp, який здійснив екстрену посадку у Кишиневі, відправляють в Україну автобусами. Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він уточнив, що українські консули знаходяться в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок з представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування.

До Кишинева вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони вирушать до України.

«МЗС також готове надати максимальну допомогу компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим. Держава працює над запобіганням ризикам для авіаперевізників.

Українська влада закривати небо через загрозу вторгнення Росії не планує й слідкує за рішеннями авіаперевізників щодо польотів в Україну.

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