Канікули-2022: коли та скільки відпочиватимуть школярі навесні

Цього року весняні канікули в українських школярів відбудуться з 28 березня по 3 квітня. Заняття у школах відновляться 4 квітня. Такий графік встановлено Міністерством освіти та науки.

Точні терміни канікул можуть коригувати адміністрації навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки визначило вимоги щодо кількості навчальних годин у молодшій та старшій школі.

Так, наприклад, учні початкової школи (1−4 класи) повинні відучитися 720 годин, гімназії (5−9 класи) — 890 годин, а ліцею (10−11 класи) — 1110 годин.

На початку березня у зв'язку зі святом 8 березня та перенесенням 7 березня теж буде вихідним днем. У школярів буде чотири вихідні дні — з 5 по 8 березня, але у суботу, 12 березня, буде робочий день.

Нагадаємо, у березні абітурієнти можуть взяти участь у пробній сесії ЗНО.

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