Термін дії банківських карток для мешканців ОРДЛО продовжувати не будуть: у «Ощадбанку» назвали причину

Жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та не пройшли верифікацію, після 1 квітня не продовжуватимуть прострочені карти «Ощадбанку».

Таке рішення банк ухвалив на підставі інформації від правоохоронних та контролюючих органів. Про це розповіла начальниця Донецького обласного управління «Ощадбанку» Світлана Івенко, передають «Новини Донбасу».

Для банку збільшилися ризики щодо порушення законодавства з фінансового моніторингу, з'явилася інформація від правоохоронців про шахрайські дії з картками.

Банкірка нагадала, що клієнт може надати довіреність на розпорядження своїм рахунком, у тому числі здійснення операцій по рахунку третім особам. Або третя особа може отримати додаткову картку.

Але були різні випадки, коли довірена особа, яка постійно проживає на непідконтрольній території, приходила з довіреностями від 20, 30, або 50 осіб, й банк не мав можливості перевірити статус цих людей.

Чиновниця зазначила, що жодним нормативним документом не передбачено вимог до «Ощадбанку» продовжувати дії карток для внутрішньо переміщених осіб. Банк робив це в період гострої фази пандемії коронавірусу виключно для категорії внутрішньо переміщених осіб, щоб захистити людей.

Наразі «Ощадбанк» повертається до загальної банківської практики обслуговування рахунків та карток.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок виплат заборгованостей з пенсій людям, які залишилися жити на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter