Літак української компанії посадили у Молдові на вимогу ірландців: що відбувається

У Кишиневі приземлився літак SkyUp з острова Мадейра, який летів до Києва. Причина — можливе вторгнення Росії в Україну. На борту було 175 пасажирів. Їх обіцяли автобусом доставити до України.

На сайті авіакомпанії сказано, що власник літака заборонив компанії перетинати авіапростір України вже в момент, коли рейс Португалія — Київ розпочався. Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту «Бориспіль» о 03:50.

Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака категорично відмовив у той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

Авіакомпанія SkyUp заявила, що зуміла домовитися про посадку у Кишиневі та організувати трансфер для пасажирів до Києва. Також всі пасажири були забезпечені харчуванням.

Представники авіавлади України поки що коментарів щодо інциденту не дали.

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, що з 14 лютого з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

«Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що з завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України», — пише нардеп.

За його інформацією, власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

«Важливо! Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтесь дістатися додому, то найкраще це робити вже (!). Тому що найближчі тиждень-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно», — додав Гончаренко.

За інформацією «Страны», власники приватних літаків отримали повідомлення, що протягом 48 годин страхові гарантії на їхні борти будуть відкликані, а тому літаки мають залишити до закінчення цього терміну Україну.

«Пару годин тому від страхової компанії надійшло повідомлення, що протягом 48 годин літак потрібно вивести в європейську зону. У мене борт був не в Україні, тому я вирішив його не повертати», — цитує ресурс одного з політиків, у власності якого є приватний літак.

Якщо страхові гарантії відкличуть, міжнародне авіасполучення з Україною буде закрито. Зроблено це буде з ініціативи західних структур.

Нагадаємо, на тлі чуток про вторгнення Росії в Україну найближчим часом, багато західних країн стали скорочувати свої дипмісії, переносити посольства на захід, закликати своїх громадян найближчим часом залишити територію країни.

Через загрозу російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM вирішила зупинити польоти до України.

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