День святого Валентина: історія та традиції свята всіх закоханих

Після Дня Микити-пожежника 14 лютого святкують День святого Валентина. Це романтичне свято, яке відзначають люблячі пари. Інша його назва — День усіх закоханих. Символ цього дня — листівка у вигляді червоного серця — валентинка.

За легендою римський імператор Клавдій II був одержимий військовими походами та створенням армії сильних духом солдатів. Він забороняв легіонерам укладати шлюби, вважаючи, що не обтяжений дружиною та дітьми воїн краще боротиметься за імперію. Під покровом ночі священик Валентин проводив обряди вінчання та пов'язував узами шлюбу закохані пари. Коли його таємну діяльність було викрито, йому винесли вирок смертної кари, яка відбулася 14 лютого 269 року. Відтоді цей день став Днем усіх закоханих.

Перебуваючи в ув'язненні, Валентин познайомився з дочкою тюремного наглядача — Юлією. Він був зачарований її красою та закохався. Перед стратою він написав дівчині листа, в якому розповів про свої почуття. Внизу поставив підпис: «Твій Валентин». Незабаром поширилася традиція писати 14 лютого улюбленим людям листи. Пізніше Валентин був канонізований Католицькою церквою. 496 року папа римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Цього дня багато молодих людей освідчуються у коханні. Вони дарують і надсилають поштою коханим людям та близьким друзям вітальні листівки — валентинки. Люблячі пари проводять цей день разом. Пари, які мають тривалі перевірені відносини, у цей день наважуються побратися або влаштовують весілля.

За іншою версією своєю появою День закоханих завдячує давньоримському язичницькому святу, яке проводилося в середині лютого на честь бога родючості Луперка — доброго духу гір, лугів, полів, покровителя стад, тварин і людей.

Наприкінці V століття Луперкалії було заборонено владою. Але традиція відзначати свято жіночої родючості та любові залишилася і поступово переросла на День Валентина або День усіх закоханих.

У цей день також прийнято вітати всіх Валентинів та Валентин.

Вважається, що якщо 14 лютого тепло та немає вітру, то весна буде теплою та ранньою. Одруження у День усіх закоханих — до щасливого та довгого сімейного життя. Якщо перший дзвінок у це свято надійде від коханої людини, то весь рік вона буде поруч. Розбити дзеркало цього дня — на щастя: до щирого кохання чи довгого сімейного життя. Спіткнутися 14 лютого — до розставання чи нерозділеного кохання.

Зазначимо також, що 14 лютого відзначають не лише День святого Валентина. Окрім нього 14 лютого святкують День комп'ютерника, цього дня заснували сервіс YouTube. А в Німеччині 14 лютого — День душевного здоров'я. У Фінляндії ж 14 лютого вважається Днем друзів і фіни цього дня вітають не лише своїх половинок, а й найкращих друзів.

Одна легенда свідчить, що автором однієї з перших валентинок був Чарлз, герцог Орлеанський. У 1415 чоловік відправив її своїй дружині з тауерської в'язниці, де він відбував термін. Усі бажаючі й у наш час можуть у цьому переконатись — записка зберігається у Британському музеї.

Найдорожча валентинка була зроблена із золота та дорогоцінного каміння для Марії Каллас на замовлення мільярдера Аристотеля Онассіса. Її вартість становила приблизно 300 000 тисяч доларів за цінами 60-х. А найохоплюючіша валентинка була намальована на пішохідному переході в Ченду (Китай) і адресована владою всім мешканцям міста. А це 14 мільйонів людей, не рахуючи туристів.

Як писали «ФАКТИ», цьогорічний День святого Валентина припадає на дуже сприятливий період. Місяць знаходиться у фазі зростання, жодна з планет не буде ретроградною, а тому є всі шанси, що романтичне свято складеться якнайкраще. Астролог Ліза Стардаст склала гороскоп на цей день для всіх знаків зодіаку.

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